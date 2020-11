Política Barroso atribui instabilidade do e-título a downloads de última hora O ministro comentou sobre o aplicativo em visita ao projeto Eleições do Futuro, em Valparaíso (GO)

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o ministro Luís Roberto Barroso, atribuiu a instabilidade no aplicativo e-título neste domingo (15) aos eleitores "que deixaram para baixar em cima da hora". "O brasileiro deixou para baixar o aplicativo hoje, então foram milhões de acessos ao mesmo tempo. Pedimos que todos fizessem o download antes, mas peço que in...