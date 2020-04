O presidente da Associação de Bares e Restaurantes de Goiás (Abrasel-GO), Fernando de Oliveira Jorge, confirma que, se houver muitas restrições para funcionamento e se não forem reabertas escolas e shoppings, não deve haver interesse na volta dos estabelecimentos a partir de segunda-feira, quando o novo decreto do governo de Goiás deve flexibilizar as atividades econômicas.



O governador Ronaldo Caiado (DEM) disse em entrevista ao POPULAR que recebeu ofício da entidade manifestando a não intenção de reabrir nos próximos 15 dias. "Preferem continuar só no delivery mesmo. Merecem aplausos. São capazes de entender que não é fácil fazer um controle dentro de restaurantes e bares. É um problema a menos, pelo amor de Deus", afirmou o governador.



O POPULAR havia mostrado na quarta-feira a tendência de o novo decreto do governo estabelecer a possibilidade de reabertura de bares e restaurantes, mas com a metade da capacidade de atendimento. As escolas devem seguir sem funcionamento pelo menos até o dia 30, como já havia estabelecido a Secretaria Estadual de Saúde, e os shoppings não poderão reabrir.



Fernando não confirma que haja uma posição oficial da associação e diz que ainda aguarda a proposta do governo para um possível retorno, mas afirmou que, com muitas restrições, será improvável.