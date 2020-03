Política Bancada goiana no Congresso é a favor de reduzir salários de servidores Deputados e senadores afirmam que momento é de “sacrifício” de todos, inclusive da classe política; proporção dos cortes está sendo discutida

A maioria dos parlamentares goianos na Câmara dos Deputados é favorável a alguma redução nos salários dos servidores públicos, em todas as esferas, enquanto durar a crise do novo coronavírus no País. Dos 17 deputados federais e três senadores, 13 se dizem a favor das reduções e dois são contra; cinco não atenderam às ligações do POPULAR.Até o momento, há um projeto de lei pr...