Política Bancada goiana critica falas de Daniel Silveira

Apesar de apresentarem divergências sobre a punição ao deputado federal do Rio de Janeiro Daniel Silveira (PSL), a maioria dos parlamentares da bancada goiana na Câmara dos Deputados ouvidos pela reportagem criticaram as falas do colega. O deputado carioca foi preso na noite de terça (16) por ter feito ofensas e ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)....