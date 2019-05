Política Baldy diz que vai processar Kajuru Senador goiano afirmou que denunciaria ex-ministro das Cidades na tribuna caso ele seja nomeado para integrar ministério de Jair Bolsonaro

O secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Alexandre Baldy (PP), afirmou ontem no Twitter que vai exigir na Justiça que o senador Jorge Kajuru (PSB) prove as acusações que fez contra ele. Baldy chamou o senador de “vigarista”. Baldy, que ocupou o cargo de ministro das Cidades no governo de Michel Temer, teve seu nome citado novamente para o cargo, c...