Política Baldy é preso sob suspeita de receber R$1,6 milhão em propina de OS e empresa Delações premiadas apontam que presidente do PP estadual teria pedido dinheiro para campanha em troca de agilizar pagamento de repasses do Estado em atraso

Preso ontem na Operação Darnadários, desdobramento da Lava Jato, o ex-deputado federal goiano e presidente do PP estadual Alexandre Baldy é investigado pelo recebimento de cerca de R$ 1,6 milhão em propina de uma organização social (OS) e de uma empresa com contratos com o Estado de Goiás, além de uma subcontratação por ordem do governo federal. Ao todo, a OS Pró-Saúde ...