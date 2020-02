Política Balas não atingiram órgãos vitais do senador Cid Gomes Informação foi dada pelo ex-governador do Ceará e irmão do político, Ciro Gomes (PDT). O ex-presidenciável também afirma que ele foi atingido por dois tiros

O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) comentou em sua conta no Twitter sobre a violência sofrida na tarde desta quarta-feira (19) pelo seu irmão e senador licenciado pelo Ceará, Cid Gomes. Segundo Ciro, o senador foi "vítima de dois tiros de arma de fogo por parte de policiais militares amotinados e mascarados". A situação aconteceu em Sobral, no Ceará. "A...