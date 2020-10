Política Baixo entusiasmo e medo do vírus podem elevar abstenção na eleição Especialistas criticam falta de fiscalização de aglomerações

Uma baixa no entusiasmo com as eleições, causada pela falta de campanhas de rua mais fervorosas, e o medo de ir votar em razão da pandemia de Covid-19 podem aumentar a abstenção no próximo pleito municipal, de acordo com cientistas políticos ouvidos pela reportagem. Lorena Barberia, professora da USP, afirma que, em outros países onde houve eleições durante a pand...