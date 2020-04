Protestos foram ouvidos em Goiânia durante o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, na tarde desta quinta-feira (16), logo após a demissão de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde. Alguns moradores dos setores Jardim Goiás, na altura do parque Flamboyant, Alto da Glória, Pedro Ludovico e Bueno bateram panelas enquanto Bolsonaro discursava.

A mesma situação foi vivida em outras capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Salvador e Vitória. Alguns poucos manifestantes gritaram em apoio a Bolsonaro.

Para o posto de ministro, o presidente já escolheu o oncologista Nelson Teich para assumir o cargo no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Ele, inclusive, falou ao lado do presidente nesta tarde.