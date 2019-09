Política Avante já tem 15 pré-candidatos a prefeituras de Goiás Presidentes nacional e estadual do partido concederam entrevista ao POPULAR hoje

O presidente nacional do Avante, Luis Tibé, está em Goiânia para encontros políticos e concedeu entrevista ao POPULAR nesta quinta-feira (19). Tibé falou sobre expectativas em relação a eleição de 2020 e o relacionamento do partido com os governos de Jair Bolsonaro (PSL) e Ronaldo Caiado (DEM). O presidente estadual da legenda, Thialu Guiotti, destacou que, até agora, o...