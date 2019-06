Política “Avançou”, diz Lissauer sobre duodécimo Presidente da Casa diz que será incluída na LDO redução de R$ 40 milhões para 2020; governo pediu estudos sobre valor deste ano

O diálogo com o governo sobre o pagamento integral do duodécimo à Assembleia Legislativa avançou, relata o presidente da Casa, deputado Lissauer Vieira (PSB), após reunião com o governador Ronaldo Caiado (DEM), ontem, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Os deputados têm cobrado o repasse dos R$ 298,8 milhões, por parte do Executivo, relativos a despesas correntes e inv...