Política Avanço do coronavírus pode cancelar manifestações do dia 15 de março Deputada Bia Kicis, aliada de Bolsonaro e uma das organizadoras do protesto, conversou com o ministro da Saúde e deve procurar outras autoridades para avaliar riscos

Os organizadores da manifestação do próximo domingo, 15, pró-governo estão avaliando os riscos de se manter o evento. "Temos de acompanhar a questão da saúde em primeiro lugar. Precisamos ter responsabilidade", afirmou a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), uma das organizadoras do protesto. Bia Kicis se aconselhou com o ministro da Saúde na manhã desta quinta-feir...