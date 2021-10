Política Avanço de projeto reduz risco de Goiás romper teto

A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei complementar do deputado Lucas Vergílio (SDD-GO), que pode aliviar as finanças de Estados, ao retirar do teto de gastos despesas com emendas parlamentares e transferências da União para fundos de participação de municípios e Estados.A secretária de Estado da Economia, Cristiane Schmidt, explica que a aprovação é...