Política Avaliação de Bolsonaro piora e reprovação de 53% é novo recorde Tendência de rejeição segue constante neste ano e sugere que cenas do 7 de Setembro reproduzem fotografia do nicho decrescente do bolsonarismo entre a população

Após a semana mais tensa de seu mandato, na qual pregou golpismo para multidões no 7 de Setembro, o presidente Jair Bolsonaro segue com sua reprovação em tendência de alta. Ela chegou a 53%, pior índice de seu mandato. Foi o que aferiu o Datafolha nos dias 13 a 15 de setembro, quando o instituto ouviu presencialmente 3.667 pessoas com mais de 16 anos, em 190 municípi...