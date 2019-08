Política Avó de Michelle Bolsonaro fica dois dias em corredor de hospital público Maria Aparecida Firmo Ferreira teve uma suspeita de fratura no fêmur

Maria Aparecida Firmo Ferreira, avó da primeira-dama Michelle Bolsonaro, passou dois dias em maca improvisada no corredor do Hospital Regional da Ceilândia, nos arredores de Brasília, esperando atendimento. Ela deu entrada no local na última quinta-feira (8). As informações são da Folha de S. Paulo. A idosa de 78 anos teve uma suspeita de fratura no fêmur e foi ...