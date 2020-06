Política Auxiliares de Bolsonaro propõem pedir suspeição de Celso de Mello Base bolsonarista discute entrar com dezenas de ações individuais no STF contra o ministro, responsável pelo inquérito que apura interferência do presidente na PF

Auxiliares do presidente Jair Bolsonaro debatem uma reação ao ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), que em mensagem reservada a interlocutores, comparou o Brasil à Alemanha de Adolf Hitler e disse que bolsonaristas querem a ditadura. Para o grupo mais próximo do presidente, o texto enviado via WhatsApp é motivo para pedir a...