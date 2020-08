Política Auxílio emergencial reduz pobreza e tem efeito político Benefício emergencial de R$ 600, que pode chegar a R$ 1,2 mil em alguns casos, amplia alcance; popularidade do governo cresce

O contentamento é evidente quando Patrícia Carvalho, 32 anos, manicure e cabeleireira autônoma que desde o início da pandemia viu sumirem as clientes pelo receio de contágio, fala sobre o que faz ao receber parcela do auxílio emergencial, sem o qual, diz, “tava lascada, as contas vêm, mas o que tenho de fazer agora é comer”. “Vou e compro tudo o que a gente quer come...