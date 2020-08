Política Auxílio emergencial: "É pouco para quem recebe e muito para quem paga'', diz Bolsonaro Presidente falou que pretende estender com um valor menor, que não será R$ 200 e nem R$ 600

Em discurso durante inauguração da usina fotovoltaica do Grupo DiRoma, na manhã deste sábado (29), em Caldas Novas, o presidente Jair Bolsonaro disse que pretende prorrogar o auxílio emergencial até o fim do ano, mas com um valor menor. "O auxílio é pouco para quem recebe, mas muito para quem paga. Pretendemos estender com um valor menor, que não será R$ 200 e nem ...