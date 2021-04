Política Auxílio a guias de turismo é aprovado pela Assembleia

A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou ontem, em segunda e última votação, projeto de lei que cria auxílio emergencial de R$ 1 mil a guias de turismo que não possuam contrato de trabalho. Também é preciso estar cadastrado como profissional no sistema do Ministério do Turismo, o Cadastur, ou em entidades representativas até o dia 15 de março de 2020. O projeto alte...