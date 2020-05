A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou por unanimidade ontem, em votação definitiva, o projeto de lei que autoriza a abertura de créditos extraordinários de R$ 351,58 milhões para hospitais de campanha e compra de equipamentos e testes de coronavírus. Levada pelo presidente da Casa, Lissauer Vieira (PSB), a matéria seguiu ainda ontem à tarde para sanção do governador Ronaldo Caiado (DEM), que a sancionou no início da noite.

O governador poderia ter editado um decreto para a abertura dos créditos ao Fundo Estadual de Saúde, mas preferiu envolver os deputados, em uma estratégia de compartilhar ações de combate à Covid-19 com os demais poderes. “É uma medida extremamente necessária nesse momento para atender toda a estrutura de saúde montada para o combate do coronavírus”, disse Lissauer.

Receberão os recursos os hospitais de campanha de Itumbiara, Luziânia, Jataí, Formosa, São Luís de Montes Belos, Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Goiânia e Porangatu. O projeto também fala em aquisição de equipamentos médico-hospitalares, equipamentos de proteção individual e testes rápidos para atender aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Lissauer destacou a celeridade na tramitação da matéria - o projeto foi encaminhado à Casa no dia 29 de abril - e a sensibilidade dos parlamentares. A aprovação teve 28 votos favoráveis e nenhum contrário. “Nós precisávamos dar uma celeridade maior nessa matéria e através do empenho e a sensibilidade de todos os deputados conseguimos aprovar na sessão remota desta tarde. Vamos entregar ao governador para a sanção e para que ele transfira esse recurso o quanto antes para o Fundo de Saúde”, afirmou, segundo informações da assessoria.

Na justificativa ao projeto, o governador afirma que não há dúvida de que a gravidade da emergência causada pela Covid-19 exige a concretização enfática da proteção à saúde pública e que o seu propósito é minimizar os reflexos da pandemia, “extremamente danosos”.

ProGoiás

As mudanças no texto do programa de incentivos fiscais do Estado, o ProGoiás, serão incluídas em relatório na Assembleia em vez de haver envio de novo projeto por parte do governo. A Casa recebeu ontem a proposta da Secretaria da Economia e definirá relator para apresentar a nova redação. Lissauer também vai centralizar a negociação com o setor empresarial e evitar apresentação de emendas de vários parlamentares.

A nova proposta foi apresentada na segunda-feira aos deputados e na quarta-feira ao setor empresarial, pela secretária Cristiane Schmidt, e agradou os empresários, em linhas gerais.