Política Autoridades ignoram pandemia, fazem eventos sem proteção, e casos de Covid se espalham Em uma semana, houve posse no STF (Supremo Tribunal Federal), casamento de filha de ministro e celebração do ano-novo judaico. Houve aglomeração, falta de máscara e cumprimentos com abraços e apertos de mão.

A pandemia não terminou nem há vacina para a Covid-19, mas, em Brasília, autoridades retomaram festas e cerimônias. No país, são 4 milhões de casos e 135 mil mortes em decorrência do novo coronavírus. Em uma semana, houve posse no STF (Supremo Tribunal Federal), casamento de filha de ministro e celebração do ano-novo judaico. Houve aglomeração, falta de máscara e cump...