Política Ausências de deputados chamam atenção em reunião da base Claudio Meirelles (PTC), Iso Moreira (DEM) e Major Araújo (PRP) não teriam sido convidados

Chamou atenção na reunião do governador Ronaldo Caiado (DEM) ontem, no Palácio das Esmeraldas, com sua base, a ausência de três deputados estaduais até então considerados aliados do democrata: Iso Moreira (DEM), Claudio Meirelles (PTC) e Major Araújo (PRP). Nos bastidores, a informação é de que nenhum deles teria sido convidado - O POPULAR conseguiu confirmar a ausência de A...