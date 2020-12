Política Aumento de vagas na Câmara de Goiânia é rejeitado Apesar de ter recebido votos favoráveis da maioria, eles não foram suficientes para a aprovação, que exige o mínimo de 24 votos “sim”, já que se tratava de uma emenda à Lei Orgânica do Município

Os vereadores da Câmara de Goiânia chegaram a tentar, na última sessão legislativa do ano, aprovar o projeto que cria mais 4 vagas na Casa, fazendo com que a capital passe a ter 39 parlamentares. Apesar de ter recebido votos favoráveis da maioria, eles não foram suficientes para a aprovação, que exige o mínimo de 24 votos “sim”, já que se tratava de uma emenda à Lei Or...