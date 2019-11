Política “Augusto Nunes é um indigno. Covarde, sem escrúpulos”, diz David Miranda sobre agressão a Glenn Nunes agrediu Glenn durante programa na Rádio Jovem Pan após ser chamado de covarde e ter sido confrontado por dizer que um juiz deveria averiguar o bem-estar dos filhos do jornalista americano

O deputado federal David Miranda (Psol-RJ) reagiu no Twitter às agressões que seu marido, o jornalista Glenn Greenwald, sofreu nesta quinta-feira (7) durante programa ao vivo da Rádio Jovem Pan. Pela manhã, Glenn se desentendeu com o também jornalista Augusto Nunes, que o atingiu com um tapa e empurrões. O americano tentou revidar com um soco, mas foi contido por pessoas p...