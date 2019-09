Política Augusto Aras se comprometeu com carta elaborada por evangélicos Documento elaborado pela Associação de Juristas Evangélicos contém posicionamentos sobre tributação de igrejas, aborto, sexualidade, refugiados e ensino, entre outros temas

Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras foi o único dos candidatos ao cargo a se comprometer com uma série de “valores cristãos” previstos em carta da Associação Nacional de Juristas Evangélicos (Anajure). Aras recebeu apoio institucional da entidade, que tem trânsito na cúpula do governo, na disputa pela chefia do M...