Política Auditoria no Bolsa Família identifica servidor com renda de R$ 27 mil como beneficiário do programa Auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) mapeia 248 famílias com renda mensal superior à permitida por lei

Auditoria da Controladoria-Geral da União identificou a família de um servidor do Distrito Federal com renda per capita de R$ 27.168,60 e que era beneficiária do Bolsa Família. A renda informada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal era de R$ 66. Relatório de avaliação da Secretaria de Desenvolvimento Social publicado no dia 9 de dezembro aponto...