Política Auditores fiscais receberam mais de R$ 200 mil líquidos Em um dos casos listados, a remuneração total chegou a R$ 298,7 mil; categoria está entre as que recebem maiores salários e benefícios do Executivo

Vinte e cinco auditores fiscais do Estado de Goiás receberam mais de R$ 200 mil em remuneração líquida este ano. A categoria está entre as que recebem maiores salários e benefícios do Executivo, com proventos básicos que variam até R$ 35,4 mil mensais. Os dados são do Portal da Transparência e os valores que engordam os pagamentos estão identificados como “abono de féria...