Política Audiências públicas sobre criação do juiz de garantias ficam para março Encontros foram marcados pelo ministro Luiz Fux, que suspendeu por tempo indeterminado a vigência da proposta sancionada na Lei anticrime

O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, marcou para os dias 16 e 30 de março a realização de duas audiências públicas sobre a criação do juiz de garantias, medida prevista na lei anticrime sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Durante o plantão do Judiciário, Fux suspendeu por tempo indeterminado a vigência da proposta, que prevê a...