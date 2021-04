Política Audiência no Supremo sobre adesão de Goiás ao RRF termina sem acordo Novo encontro foi marcado para a próxima terça-feira; Estado fala em avanços, porém sem conclusão

Terminou sem acordo a audiência de conciliação realizada na tarde de segunda-feira (19) entre os governos federal e de Goiás para discutir a ação do Estado no Supremo Tribunal Federal (STF) que pede adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), programa de socorro da União para Estados com dificuldades financeiras. Uma nova audiência foi marcada para a próxima terça-feira (...