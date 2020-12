Política Atualização do Plano Diretor e códigos no centro da disputa

Não só as atualizações de códigos e Plano Diretor podem ser determinantes para a formação da primeira chapa à mesa diretora da Câmara Municipal de Goiânia, como, na segunda, é o que une os parlamentares envolvidos. À coluna Giro, a vereadora Sabrina Garcêz (PSD) disse que eles estão em busca de um nome que dialogue com o Paço Municipal e que estejam unidos por ideias. No ...