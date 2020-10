Política Atual administração de Rio Verde é aprovada por 74,3%

O prefeito Paulo do Vale (DEM) tem a gestão aprovada por 74,3% da população de Rio Verde, segundo aponta a pesquisa Serpes/O POPULAR realizada no município de 13 a 15 de outubro. Das 401 pessoas ouvidas presencialmente, 23,7% avaliaram a administração do democrata como ‘ótima’ e 50,6% como ‘boa’.Candidato à reeleição, o prefeito lidera as intenções de voto...