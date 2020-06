Política Atuação em viagem de ministro pode ser apurada

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) ingressou ontem com uma representação para que a Corte apure uma suposta participação irregular do Itamaraty na viagem do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub para os Estados Unidos, no sábado. Na avaliação do sub-procurador Lucas Furtado pode ter havido desvio de finalidade por parte da pasta comand...