Política Atuação da Câmara Municipal de Goiânia tem aprovação de apenas 10% Já a reprovação alcançou 38,4%, com um quinto do eleitorado (20,3%) da capital classificando o desempenho do Legislativo municipal como péssimo e 18,1% como ruim

Apenas 10,2% do eleitorado de Goiânia aprova a atuação da Câmara Municipal, aponta nova pesquisa Serpes/O POPULAR realizada nos dias 28 e 29 de outubro. Questionados sobre como avaliam o trabalho dos vereadores, 8,5% disseram que é bom e 1,7% consideram ótimo. Já a reprovação é de 38,4%, com um quinto do eleitorado (20,3%) classificando o desempenho da Câmara como pés...