Política Atraso no TSE é usado contra urna eletrônica nas redes por detratores Detratores da urna eletrônica e bolsonaristas usam falha no TSE para espalhar suspeitas e voltar a defender voto impresso

A rede bolsonarista dedicou postagens nas redes sociais ontem colocando em dúvida a votação na urna eletrônica, mesmo sem apresentar provas que apontem sinal de fraude. A tentativa de invasão de hackers, pela manhã, com posterior exposição de dados antigos de servidores do tribunal, além do atraso na divulgação dos resultados da eleição durante a noite, alimentou a des...