Política Atrás de Lula no Datafolha, Bolsonaro diz que petista só ganha eleição em 2022 com fraude Segundo pesquisa do instituto, o petista tem 41% das intenções de voto no primeiro turno, contra 23% de Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a colocar o sistema eleitoral brasileiro em xeque, defendeu a aprovação do voto impresso e afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) só ganha as eleições de 2022 na fraude. “Um bandido foi posto em liberdade, foi tornado elegível, no meu entender para ser presidente. Na fraude. Ele só ganha na fra...