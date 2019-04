Política Atos pró e contra a ditadura Em Brasília e pelo menos nove capitais, entre elas Goiânia, manifestações contrárias e em defesa do golpe militar lembraram o fato histórico ocorrido há 55 anos

Manifestantes foram às ruas ontem em pelo menos nove capitais, além do Distrito Federal, para participar de atos contra ou em defesa do regime militar. Em São Paulo, os manifestantes fizeram um ato e uma caminhada no Parque do Ibirapuera, na zona sul da cidade. Além de faixas e cartazes em protesto contra a ditadura, eles exibiram fotografias de mortos e desapareci...