Política Ato pela terceira via reúne pouca gente em Goiânia Manifestantes foram às ruas de ao menos 18 capitais e em Brasília ontem para pressionar pelo impeachment de Jair Bolsonaro

“Nem Lula e nem Bolsonaro” era o lema nas camisetas de alguns manifestantes em Goiânia ontem, e a frase mais repetida pelos organizadores no carro de som. A defesa pela terceira via acabou prevalecendo na manifestação convocada para capitais de todo o País, pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Na capital goiana, poucas pessoas aderiram ao protesto. Q...