Política Ato no Rio de Janeiro tem pedidos de fechamento do Congresso e intervenção militar Embora as principais pautas fossem quase unânimes, houve registros de pessoas pedindo pelo fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal

No Rio de Janeiro, onde o presidente Jair Bolsonaro (PSL) construiu sua carreira política, o público que compareceu ao ato deste domingo, 26, a favor de seu governo ocupou 800 metros da pista mais perto da praia da avenida Atlântica, em Copacabana (zona sul). Embora as principais pautas fossem quase unânimes - a aprovação do pacote anticrime proposto pelo ministro da J...