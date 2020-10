Política Atividades de rua envolvem riscos de disseminação do vírus

Para o médico infectologista João Alves, o importante é que as atividades não gerem aglomerações, que são vetores de transmissão da Covid-19. Quanto às carreatas, ele afirma que o fato de as pessoas saírem às portas para ver o candidato passando em cima do carro de som oferece pouco risco de contaminação, desde que elas estejam devidamente protegidas. “Como ela está distant...