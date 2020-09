Política Atas idênticas levantam suspeita de simulação de partidos na divisão de fundo eleitoral PSL afirma ter feito reunião idêntica à do PL; Partido da Mulher entrega mesmo texto do Solidariedade

Se as eleições de 2018 foram marcadas por esquemas de candidatas laranjas nos partidos políticos, as de 2020 já começam sob suspeita de simulação de reuniões para definir os critérios de distribuição do bilionário fundo eleitoral, a maior fonte de recursos públicos para os candidatos a prefeito e vereador. A Folha identificou ao menos quatro partidos que entregaram ao TSE...