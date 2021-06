Política Ataques de Ciro a Lula incomodam alas do PDT Correligionários estão insatisfeitos com a postura do ex-ministro que se prepara para a sua quarta candidatura à Presidência da República; estratégia é avaliada como inútil e de risco

“Um politiqueiro” que “está completamente antiquado”, fez um governo que “deu pouco aos pobres e muito aos ricos”, é “o maior corruptor da história moderna brasileira”, “não está nem um pingo preocupado com a sorte do Brasil” e ainda “é o responsável pela tragédia do desastrado Bolsonaro”. Essa é a descrição do ex-presidente Lula (PT) em palavras ditas nos últimos mese...