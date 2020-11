Política Ataques, a priori, serão evitados na televisão em 2º turno de Goiânia Propaganda no rádio e TV começa hoje e não deve ter novidades em relação ao 1º turno; campanha de Maguito manterá estratégia, enquanto a de Vanderlan quer discutir a cidade

Se na prática as campanhas de Vanderlan Cardoso (PSD) e Maguito Vilela (MDB) já aumentaram o nível de tensão desse segundo turno da eleição a prefeito de Goiânia, seus programas de rádio e TV não devem apresentar grandes mudanças do que foi visto no primeiro turno, ao menos nesse início, segundo marqueteiros e membros das equipes dos candidatos. Cada postulante terá,...