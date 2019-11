Política Associação Brasileira de Imprensa apresenta notícia-crime contra Bolsonaro no STF O pedido foi encaminhado em 8 de novembro ao presidente do STF, Dias Toffoli e tornou-se público nesta sexta-feira (15); o relator do caso será o ministro Alexandre de Moraes

A ABI (Associação Brasileira de Imprensa) protocolou no STF (Supremo Tribunal Federal) uma notícia-crime contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol-RJ). A petição (íntegra) foi motivada pela informação, dada por Bolsonaro, de que ele e o filho Carlos Bolsonaro pegaram a grav...