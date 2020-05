O governador Ronaldo Caiado faz uma reunião nesta segunda-feira (18) para ouvir sugestões e debater ações de combate à pandemia de coronavírus com prefeitos goianos.

O objetivo do encontro é ouvir sugestões e ações de municípios para, em seguida, ser firmado um acordo urgente, que garanta o distanciamento social no Estado e evitar que o sistema de saúde entre em colapso.

As cidades escolhidas para a reunião não são apenas as com mais habitantes ou que possuem mais casos confirmados do novo coronavírus. Também foram incluídos municípios turísticos como Aruanã e São Miguel do Araguaia, na região do Vale do Araguaia, e Caldas Novas e Rio Quente. Caiado já fez declarações sobre a preocupação com essas cidades, que acabam recebendo turistas que desrespeitam o distanciamento.