Política Assessores do PT vão compartilhar prêmio da Mega-Sena com copeiras da Câmara A informação foi divulgada pelo deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP), pelo Twitter

Os assessores do PT na Câmara dos Deputados que ganharam na Mega-Sena vão compartilhar o prêmio, de R$ 120 milhões, com quatro copeiras. A informação foi divulgada pelo deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP), pelo Twitter. De acordo com ele, as quatro funcionárias da Casa legislativa costumavam fazer parte dos bolões, mas não teriam participado do jogo sorteado nesta q...