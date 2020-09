Política Assessores da Presidência dizem ter se reunido com Carlos Bolsonaro antes de seus depoimentos à PF O vereador prestou depoimento à PF no Rio de Janeiro na véspera, quando respondeu a perguntas sobre o envolvimento de aliados do presidente Jair Bolsonaro nos atos antidemocráticos

Assessores especiais da Presidência apontados como integrantes do "gabinete do ódio" disseram à Polícia Federal que se reuniram com o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) horas antes de serem interrogados no inquérito do Supremo dos atos antidemocráticos. Os encontros, segundo Tércio Tomaz Arnaud e José Matheus Sales Gomes, ocorreram na manhã da sexta-feira (11). ...