Política Assessora de imprensa de Moro pede demissão do Ministério da Justiça Jornalista Giselly Siqueira já foi assessoria de vários órgãos públicos, como o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

A jornalista Giselly Siqueira pediu demissão do cargo de assessora especial de comunicação do Ministério da Justiça, de Sérgio Moro nesta terça-feira (9). Antes de trabalhar com Moro, Siqueira foi assessora de comunicação em vários órgãos públicos, como o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) da gestão dos ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Ela também chef...