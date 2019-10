Política Assembleia revoga lei que autoriza pedágio em GOs Deputados aprovaram ontem em votação definitiva projeto que desautoriza o Estado a terceirizar rodovias estaduais; texto segue agora para sanção do governador Ronaldo Caiado (DEM)

Com apoio da base do governo, a Assembleia Legislativa aprovou ontem, em segunda e definitiva votação, o projeto de lei que cancela autorização para que o Estado faça a concessão de trechos de rodovias goianas. A matéria segue agora para sanção ou veto do governador Ronaldo Caiado (DEM).A proposta, de autoria do deputado Alysson Lima (Republicanos), já havia passado e...