Política Assembleia quer sanções contra governo para garantir emendas Deputados falam em derrubar, esta semana, vetos do Executivo a dez artigos com regras que obrigam a destinação a parlamentares de um porcentual do Orçamento Anual

Em queda-de-braço com o Executivo, o Legislativo goiano endureceu o tom na exigência de cumprimento de emendas parlamentares e pretende estabelecer sanções por crime de responsabilidade e improbidade administrativa em caso de não execução do Orçamento Impositivo - dispositivo na Constituição Estadual que obriga a execução de emendas em um porcentual específico do Orçamento An...