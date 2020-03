Política Assembleia mudará rotina por conta do novo coronavírus Entre as ações, a Assembleia Legislativa de Goiás deixará uma equipe médica de prontidão na sua entrada principal para fazer uma espécie de triagem nos visitantes

A Assembleia Legislativa de Goiás vai suspender todos os eventos em auditório e fechar as galerias a partir da semana que vem, mantendo o funcionamento apenas as sessões ordinárias em plenário e reuniões das comissões. As medidas visam a prevenção do novo coronavírus e incluem ainda a flexibilização dos horários de entrada e saída dos servidores com objetivo de evitar a...